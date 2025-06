Paurosa caduta in gara per Vittoria Guazzini rischia di finire nel burrone

Una vittoria epica che rimarrà nella storia del ciclismo italiano. Tuttavia, nel finale della gara, un rischio inaudito ha fatto temere il peggio: una caduta paurosa in gara potrebbe aver compromesso tutto, mettendo a rischio non solo il titolo ma anche la sicurezza della campionessa. La tensione è palpabile: riuscirà Vittoria Guazzini a risalire e a conquistare l’ambita vittoria? Resta con noi per scoprirlo.

Darfo Boario Terme (Brescia), 29 giugno 2025 – Per la toscana Vittoria Guazzini, campionessa di ciclismo di Poggio a Caiano, prima la strepitosa prestazione nella cronometro in Friuli-Venezia Giulia con la conferma del titolo italiano élite grazie a un finale di gara esaltante, durante il quale l'atleta di Poggio a Caiano ha recuperato i 10 secondi di ritardo all'intertempo rispetto alla Longo Borghini e poi ne ha guadagnati 5 per ottenere il titolo, quindi la drammatica caduta. Due giorni più tardi, infatti Vittoria Guazzini ha perso il controllo della bici durante la gara in linea. Per Vittoria tanta paura, dolori al fianco sinistro e al braccio, quindi controlli radiografici, con la conferma della frattura della testa del radio destro.

