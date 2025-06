Paura sulla Domiziana auto prende fuoco | FOTO

Attimi di paura questa mattina sulla Domiziana, nei pressi di Castel Volturno, quando un’auto ha preso improvvisamente fuoco durante la marcia. Intervento rapido dei vigili del fuoco, che hanno estinto le fiamme e assicurato la sicurezza della zona. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito, ma l'episodio solleva preoccupazioni sulla sicurezza stradale e sui rischi legati ai veicoli in viaggio.

Attimi di paura questa mattina nei pressi dell’uscita Castel Volturno sulla Domiziana, dove un’auto ha preso improvvisamente fuoco durante la marcia. Sul posto sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l’area. Fortunatamente non si. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: fuoco - paura - domiziana - auto

Forte esplosione, paura in un’azienda di materie plastiche. Arrivano i vigili del fuoco - Una forte esplosione ha scosso un'azienda di materie plastiche a Marlia, nel Comune di Capannori, attirando l'attenzione dei vigili del fuoco.

Auto prende fuoco Domiziana; Paura a Baia Domizia per un incendio, le fiamme a ridosso degli stabilimenti: Eravamo intrappolati; Auto in fiamme a due passi dallo svincolo.

Rogo in pineta, paura tra i bagnanti a Baia Domizia - Paura tra i bagnanti di Baia Domizia, località balneare del litorale casertano, per un rogo divampato nella pineta a ridosso della spiaggia, che ha coinvolto uno stabilimento balneare e, a quanto si a ... Da msn.com

Auto a fuoco, due allarmi nel Fermano. Paura nella notte per il rogo nel garage. E a Porto San Giorgio le fiamme dopo un incidente sull’autostrada - Corriere Adriatico - FERMO Doppio allarme nel Fermano per tre auto a fuoco, nel primo caso dopo l’incendio in un garage di una villetta a Monterubbiano e nel secondo per il rogo in seguito a un incidente stradale avvenuto ... Riporta corriereadriatico.it