Paura sul palco per Beyoncé si blocca l’auto sospesa durante il concerto Ma la cantante ne esce da vera regina – Il video

Un attimo di panico, poi l'eleganza e la freddezza di una vera regina della musica. Beyoncé ha vissuto momenti di tensione durante il suo concerto a Houston, in Texas, sabato sera, quando un problema tecnico ha interrotto lo spettacolo proprio mentre si esibiva in uno dei momenti più scenografici del tour. Durante l'esecuzione di «16 Carriages», la cantante si trovava su una Cadillac rossa sospesa in aria, elemento simbolico e scenico dello show. Ma qualcosa è andato storto: l'auto ha cominciato a inclinarsi in modo anomalo, dando l'impressione di essersi bloccata.