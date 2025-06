Paura per Sophie Codegoni | Basciano è tornato in Italia ma non porta il braccialetto elettronico ecco perché

Sophie Codegoni sembra vivere un vortice di emozioni e tensioni senza sosta. Dopo l’arresto e il ritorno in Italia di Alessandro Basciano, i riflettori restano puntati sulla coppia. Ma perché Basciano, ora tornato libero, non indossa il braccialetto elettronico? Scopriamo insieme i retroscena di questa intricata vicenda che continua a scuotere fan e detrattori.

Alessandro Basciano, dopo l'arresto a novembre con l'accusa di "atti persecutori" nei confronti di Sophie Codegoni, era ritornato libero appena 48 ore dopo. A seguito del Tribunale del riesame di Milano, il 30 aprile 2025 è diventata definitiva l'accusa di stalking nei confronti dell'ex compagna da parte della Corte di Cassazione, per cui è sottoposto al divieto di avvicinamento, con l'obbligo di portare il braccialetto elettronico.