Paura per Aitana Bonmatí chi è la più forte calciatrice spagnola affetta da meningite | La aspetteremo

Paura per Aitana Bonmatí, stella del calcio spagnolo e due volte vincitrice del Pallone d’Oro, colpita da meningite virale appena prima dell’inizio del Campionato europeo femminile. La sua condizione ha scosso tutto il mondo del calcio, ma la speranza e la fiducia nel suo recupero restano alte. La comunità sportiva si stringe attorno a questa campionessa, pronta ad aspettarla con entusiasmo e solidarietà. La sua forza e determinazione saranno fondamentali per superare questa sfida.

La centrocampista spagnola Aitana Bonmatí, vincitrice per due volte del Pallone d’oro, è stata ricoverata in ospedale per meningite virale. Il ricovero è avvenuto a meno di una settimana dall’inizio del Campionato europeo femminile di calcio. L’allenatrice della Spagna Montserrat Tomé ha dichiarato che la sua giocatrice migliore si è sentita male ed è stata portata in un ospedale di Madrid, dove è risultata positiva alla meningite. Paura per Aitana Bonmatí, chi è la più forte calciatrice spagnola affetta da meningite: “La aspetteremo” (ANSA FOTO) – Notizie.com La squadra spagnola si recherà in Svizzera domenica prossima per il torneo europeo. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Paura per Aitana Bonmatí, chi è la più forte calciatrice spagnola affetta da meningite: “La aspetteremo”

