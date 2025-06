Paura in South Dakota un enorme tornado rischia di travolgere le macchine in autostrada – I video

Un maestoso e impetuoso tornado si abbatte sulle pianure del South Dakota, creando scene che sembrano uscite da un film apocalittico. Le immagini delle auto sperdute sotto una furia naturale stanno facendo il giro dei social, lasciando tutti senza parole. Mentre la minaccia si fa sempre più vicina, gli abitanti si preparano a fronteggiare questa potente forza della natura. La paura si mescola alla speranza di un’esito positivo, ma cosa succederà adesso?

Sembra quasi la scena di un film quella che mostra un violento tornado abbattersi nel pomeriggio di sabato sulle pianure del South Dakota, colpendo in particolare la zona di Clear Lake, nella contea di Deuel. Le immagini spaventose della tromba d’aria che si avvicina all’autostrada stanno facendo il giro dei social. Il fenomeno, di grandi dimensioni, è stato avvistato da diversi automobilisti e residenti, ma al momento non si registrano feriti né danni gravi, secondo quanto riferito dalle autorità locali. June 29, 2025 L’allerta meteo nelle ore precedenti. Il tornado si è sviluppato in un’area rurale e ha attraversato campi agricoli e strade secondarie, evitando centri abitati più densamente popolati. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: south - dakota - tornado - autostrada

Paura in South Dakota, un enorme tornado rischia di travolgere le macchine in autostrada - I video; Un enorme tornado sfiora i veicoli in transito sull'autostrada in Sud Dakota: il video girato dall'abitacolo.

Un enorme tornado sfiora i veicoli in transito sull'autostrada in Sud Dakota: il video girato dall'abitacolo - Un tornado di grandi dimensioni si è abbattuto sabato 28 giugno sulle pianure del South Dakota, negli Stati Uniti, e in particolare a Clear Lake, nella contea di Deuel. msn.com scrive

Earliest tornado in South Dakota history - MSN - This was the first ever February tornado in South Dakota history. Da msn.com