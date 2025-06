Paura in Moto3 | Lunetta cade e viene travolto da altri due piloti gamba fratturata

Un incidente spettacolare e carico di tensione scuote il mondo della Moto3: Lunetta, travolto da due piloti, cade e si frattura una gamba, lasciando tutti col fiato sospeso. La gara viene immediatamente fermata a un giro dalla conclusione, mentre l’attenzione si concentra sulla sua pronta ripresa. In un finale emozionante, a trionfare è Rueda, ma l’incidente lascia un segno indelebile. La sicurezza in pista resta la priorità di tutti gli appassionati.

