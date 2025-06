Paura in gelateria sul lungolago 24enne minaccia i clienti con un coltello | arrestato

Momenti di paura hanno scosso la tranquilla passeggiata sul lungolago di Como, quando un 24enne ha seminato panico in una gelateria minacciando clienti con un coltello. La rapida reazione della polizia ha evitato il peggio e portato all'arresto dell’uomo, che ora dovrà rispondere delle sue azioni. Un episodio che ricorda quanto sia importante la sicurezza nelle nostre strade e nei luoghi di aggregazione.

Momenti di panico in una gelateria sul lungolago a Como. Un giovane con coltello con una lama di 12 centimetri ieri sera, sabato 28 giugno, minacciava i clienti all'interno del locale con fare molesto e violento. Una volante della polizia di stato è intervenuta in Lungo Lario Trento, da dove era. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Como, minaccia con un coltello i clienti di una gelateria del lungolago. Dopo l'arresto si scaglia contro gli agenti.

Como, minaccia con un coltello i clienti di una gelateria del lungolago. Dopo l'arresto si scaglia contro gli agenti - La Polizia di Stato di Como, ha arrestato per resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale, denunciandolo a piede libero per detenzione di armi, un 24enne pakistano con precedenti di polizia per reati p ...

