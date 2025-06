Paura fra i bagnanti per le fiamme in pineta al Puntone

Un incendio devastante ha sconvolto la pineta di Follonica, suscitando paura tra i bagnanti e mettendo in allerta le autorità. Le fiamme si sono propagate rapidamente, minacciando l’arenile e un villaggio turistico, costringendo all’evacuazione e alla chiusura della strada litoranea. Mentre i vigili del fuoco combattono senza sosta, l’intera comunità si stringe sperando in una rapida soluzione. La lotta contro il fuoco continua, e tutti sono in attesa di notizie rassicuranti.

FOLLONICA – Grave incendio di pineta in Maremma che ha minacciato anche l’arenile e un villaggio turistico. I vigili del fuoco del comando di Grosseto sono in azione da tutto il giorno in località Puntone, nel Comune di Follonica. Il litorale è stato evacuato per un fronte di circa 500 metri e la strada litoranea è stata chiusa. Impegnate per lo spegnimento dell’incendio 20 unità dei vigili del fuoco con mezzo aereo (Drago 70) più due elicotteri regionali, 2 Aps (autopompa serbatoio) 1 Abp (autobottepompa) due campagnole con modulo antincendio ed il mezzo nautico (gommone prestige) di supporto per l’eventuale evacuazione. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

