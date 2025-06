Paura e ricerche per un windsurfista disperso | torna da solo in spiaggia

Una tranquilla giornata sul lago di Garda si è trasformata in un momento di angoscia, quando un windsurfista tedesco di 80 anni, scomparso tra le onde di Torbole, ha fatto scattare l'allarme. Fortunatamente, grazie all'impegno dei soccorritori e alle ricerche tempestive, l'anziano è stato ritrovato e rimesso in salvo, dimostrando ancora una volta come il coraggio e la tempestività siano fondamentali in queste situazioni di emergenza.

Attimi di apprensione, ma fortunatamente a lieto fine, quelli vissuti sabato 28 giugno a Torbole, sul lago di Garda. A far scattare l'allarme è stato il mancato rientro di un windsurfista tedesco di 80 anni, che si era avventurato tra le onde senza far ritorno, almeno secondo quanto segnalato dai. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

In questa notizia si parla di: windsurfista - paura - ricerche - disperso

