Paura all' alba in viale Alfieri 23enne sbanda e si ribalta con l' auto

Un'odissea all'alba sconvolge Viale Alfieri: un giovane di 23 anni, alla guida in stato di ebbrezza, perde il controllo e si ribalta, coinvolgendo altre vetture ferme. La scena, drammatica, ha richiesto l'intervento dei soccorritori per prestare assistenza e mettere in sicurezza la zona. Un episodio che ricorda quanto sia fondamentale la prudenza alla guida, soprattutto nelle prime ore del mattino. La vicenda si è conclusa con un esito ancora da chiarire, ma evidenzia i rischi di una notte troppo...

Incidente stradale all'alba di questa¬†domenica 29 giugno in viale Alfieri, dove¬†un'auto che procedeva in direzione nord si √® ribaltata intorno alle 5 di stamani dopo aver urtato alcune vetture in sosta. Al volante un giovane del 2002, risultato poi positivo al pre test dell'etilometro e soccorso. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

In questa notizia si parla di: alba - viale - alfieri - auto

