Paura a Passo Rombo | biker portato d' urgenza in ospedale

Momenti di paura a Moso in Passiria, dove un motociclista tedesco è stato portato d'urgenza in ospedale dopo un grave incidente a Passo Rombo. La dinamica resta ancora da chiarire, ma l'evento ha scosso la comunità locale e i presenti. La speranza è che il biker possa riprendersi presto, mentre le autorità continuano le indagini per fare luce su quanto accaduto.

Momenti di paura nella mattinata di ieri, sabato 28 giugno, per un motociclista tedesco rimasto gravemente ferito in seguito a un incidente stradale a Moso in Passiria, più precisamente sulla strada di Passo Rombo. Non si conosce ancora nel dettaglio la dinamica dello schianto che ha visto il. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Paura a Passo Rombo: biker portato d'urgenza in ospedale.

