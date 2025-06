Paura a Manarola giovane rischia di annegare dopo un tuffo

Un tuffo tra le meraviglie di Manarola si è trasformato in un attimo di paura per un giovane residente a Pisa. Dopo aver immerso il corpo nelle acque cristalline delle Cinque Terre, ha iniziato a mostrare difficoltà respiratorie, rischiando di annegare. La pronta reazione dei soccorritori ha evitato il peggio. Un episodio che ricorda quanto sia importante rispettare i limiti e la sicurezza in mare, anche nelle località più affascinanti.

Manarola (La Spezia), 29 giugno 2025 – Momenti di paura poco dopo l’ora di pranzo di domenica 29 giugno a Manarola, nelle Cinque Terre. Un giovane, di origini congolesi residente a Pisa, ha rischiato di annegare dopo essersi tuffato in mare. Secondo quanto ricostruito, il giovane dopo essersi tuffato avrebbe mostrato difficoltà respiratorie. Si è trattato di un principio di annegamento. Sul posto è scattato l’immediato intervento dei soccorsi: sono arrivati gli operatori del 118, la Capitaneria di Porto e il Soccorso Alpino. Il giovane è stato recuperato e stabilizzato sul posto, poi è stato trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale di Spezia, dove è stato ricoverato in rianimazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Paura a Manarola, giovane rischia di annegare dopo un tuffo

