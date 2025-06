Pasticcio Atersir Civici e FdI | | Comune muto

Il recente ‘pasticcio’ tra civici e FDI nel Comune di Muto ha acceso i riflettori su un episodio che sta facendo discutere tutta la comunità. I civici Giovanni Tarquini e Giuseppe Migale non sono rimasti in silenzio e hanno puntato il dito dopo le tensioni in commissione, dove un dirigente di Atersir ha sollevato polemiche sulle gare d’appalto, suscitando reazioni contrastanti tra opposizioni e azienda stessa. La vicenda si infittisce, lasciando aperte molte domande sul futuro dei servizi pubblici locali.

I civici Giovanni Tarquini e Giuseppe Migale attaccano dopo il ‘pasticcio’ di alcuni giorni fa in commissione, quando un dirigente di Atersir ha espresso alcune considerazioni sulle gare d’appalto facendo infuriare sia le opposizioni, sia la sua azienda. "Nell’ultima riunione della commissione era presente uno dei rappresentanti di Atersir, che è stato interpellato sulla prospettiva di sostituzione di Iren con altro gestore alla scadenza del mandato di Iren e sulle possibili interferenze tra i due soggetti, Iren e Comune, per il fatto che il Comune è attualmente anche debitore di Iren. Con stupore generale – incalzano i civici –, il rappresentante ha evidenziato i difetti dei possibili soggetti alternativi a Iren, in particolare Sabar, e ha definito come improbabile un subentro di un concorrente di Iren. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Pasticcio Atersir. Civici e FdI:: "Comune muto"

In questa notizia si parla di: atersir - pasticcio - civici - comune

Pasticcio Atersir. Civici e FdI:: Comune muto.