Passeggiata tra i prati fioriti del Monte Cesen

Un'esperienza indimenticabile immersa nella natura, tra profumi di fiori e viste incantevoli. Durante la passeggiata tra i prati fioriti del Monte Cesen, scopriremo angoli di storia secolare legati alla pastorizia e alle tradizioni rurali, testimoniati dalle malghe sparse sui pendii soleggiati. Qui, la fienagione è un rito antico, simbolo di un legame profondo con la terra e le sue stagioni.

Un’escursione tra una natura meravigliosa e panorami mozzafiato. Andremo alla scoperta di luoghi che celano una storia secolare fatta di pastorizia ed attività rurali testimoniate dalle numerose malghe che punteggiano le immense praterie in quota. Su questi pendii soleggiati la fienagione è. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it

In questa notizia si parla di: passeggiata - prati - fioriti - monte

Programma Prima Giornata Borgofuturo BF25 Domenica 29 Giugno dalle 16:30 Piazza Umberto I, Colmurano (MC) Si parte da una giornata di letture, incontri e musica al Monte “de’ lu Seru”, dedicata a Margherita. Una giornata densa e significativa ch Vai su Facebook

Trentino: 5 passeggiate alla scoperta delle fioriture di montagna; Tante super idee in Buffaure; Piemonte: 5 splendidi itinerari da percorrere in primavera.

Escursioni in Trentino in primavera: idee per staccare la spina - Esquire - Tra le passeggiate ideali per staccare la spina c’è anche l’escursione da Monte Zugna a Passo Buole. esquire.com scrive

Con “Spazi Aperti” passeggiata alla scoperta della flora del Monte Rove e Montagnole - 0 0 è in programma la passeggiata naturalistica: “ I fiori riempivano i prati” u n percorso per esplorare e conoscere la flora del Monte Rove e dei ... Da altovicentinonline.it