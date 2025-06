Parolin | Santa Sede e Giappone insieme contro la proliferazione delle armi

Il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato vaticano, ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra Santa Sede e Giappone nella lotta contro la proliferazione delle armi, unendo spiritualità e impegno per la pace. Con parole di speranza e benedizione, ha rivolto un messaggio di solidarietà e desiderio di prosperità condivisa. In un mondo in cerca di equilibrio, queste parole rafforzano il legame tra le due entità e invitano a un futuro di dialogo e rispetto reciproco.

CITTÀ DEL VATICANO – “A nome di Papa Leone XIV e mio personale, rivolgo allo stimato popolo giapponese ogni augurio, con la speranza che tutti coloro che vivono in questo Paese siano benedetti dalla prosperità e dalla pace”. È con queste parole che il cardinale segretario di Stato, Pietro Parolin, ha salutato oggi coloro che sono intervenuti alle celebrazioni per la Giornata nazionale della Santa Sede all’Expo Osaka 2025. Nel suo intervento, riferisce Vatican News, il cardinale ha ricordato che le relazioni diplomatiche con il Giappone, stabilite oltre 80 anni fa, si basano oggi su molti valori condivisi e su una proficua cooperazione in particolare nei settori dell’istruzione, della sanità e dell’assistenza sociale. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Parolin: “Santa Sede e Giappone insieme contro la proliferazione delle armi”

