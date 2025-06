Parola d’ordine di Taldo | Scelte da condividere

Parola d'ordine di Taldo: scelte condivise e obiettivi ambiziosi. Serietà, determinazione e volontà sono le qualità che emergono dal suo intervento di venerdì, quando si è presentato come nuovo direttore sportivo del Pontedera. Dopo aver trascorso il weekend a pianificare le trattative, Carlo Taldo si mostra motivato e pronto a guidare il club verso nuovi traguardi, consapevole che questa opportunità rappresenta un capitolo fondamentale della sua carriera e della rinascita del team.

Serietà, determinazione e volontà. Sono queste le impressioni destate da Carlo Taldo venerdì durante la sua presentazione a direttore sportivo del Pontedera. Il tecnico, che ha trascorso il week end a casa per tornare domani e cominciare a concretizzare alcune delle trattative già allacciate con i vari calciatori, ha parlato mosso da grande stimolo: "Ringrazio la proprietà per avermi scelto, questa per me è una opportunità. So che mi attende un lavoro difficile, perché c'è tanta concorrenza, ma ci sono le possibilità per portare avanti il buon lavoro svolto dalla società e da chi c'era prima di me, come Moreno Zocchi.