Parla la sindaca di Lauriano il paese a due passi dal bosco in cui sono stati trovati i due bambini fantasma | Ora dobbiamo tutelare i piccoli

In un angolo di Lauriano, il paese incastonato tra boschi e tradizioni, la scoperta dei due bambini fantasma ha scosso la comunità. La sindaca Mara Baccolla, con voce ferma e cuore preoccupato, ci ricorda che ora più che mai è fondamentale proteggerli e restituire loro un futuro dignitoso. La sfida è grande, ma la nostra forza risiede nel sostegno e nell’attenzione di tutti: insieme, possiamo ridare loro una vera occasione di vita.

«Una vicenda molto delicata. L’aspetto che più ci preoccupa, come amministrazione e comunità, ora è che questi bambini possano finalmente trovare un equilibrio e avere accesso a una vita degna di questo nome». Queste le parole al Messaggero di Mara Baccolla, sindaca di Lauriano, centro in cui, nel mezzo di un bosco, i carabinieri hanno trovato due bambini di 6 e 9 anni tenuti isolati da tutto, dal sistema sanitario a quello scolastico. Fantasmi, per volere del padre, scultore olandese di 54 anni e madre, anche lei olandese senza fissa dimora. I carabinieri erano intervenuti nel cascinale isolato, dove viveva la famiglia, dopo una frana, per notificare un’ordinanza di sgombero. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: bambini - sindaca - lauriano - bosco

La sindaca Salis registra i bambini nati da coppie di donne. Il centrodestra lo impediva da 7 anni - Dopo sette anni di immobilismo, la sindaca Salis segna una svolta storica: ufficializza la registrazione dei bambini nati da coppie di donne, un passo fondamentale per i diritti civili.

Hanno 6 e 9 anni, ma non sono mai stati registrati all'anagrafe comunale. E non andavano a scuola. Due fratellini, trovati dai carabinieri in un rustico di campagna in mezzo al bosco a Lauriano, piccolo comune della città metropolitana di Torino, ora sono stati Vai su Facebook

Parla la sindaca di Lauriano, il paese a due passi dal bosco in cui sono stati trovati i due bambini fantasma: «Ora dobbiamo tutelare i piccoli; I bambini-lupo cresciuti nel bosco. Il papà era ossessionato dal Covid; Vivono nel bosco senza identità: la storia sconvolgente di due bambini fantasmi per lo Stato.

Bambini isolati dal papà e nascosti nel bosco per paura del Covid: non sanno parlare, col pannolino a 9 e 6 anni - Una paura inasprita dalle varie teorie del complotto relative alla diffusione di diversi virus e ... msn.com scrive

I bambini-lupo cresciuti nel bosco. Il papà era ossessionato dal Covid - Non hanno un nome, non sono mai stati visitati da un medico, né sono mai andati a scuola. Come scrive ilmessaggero.it