Parla il papà dei bimbi fantasma di Lauriano | Hanno un Pc a testa e tutto quello di cui hanno bisogno

Nel cuore delle colline di Lauriano, emerge la storia del papà dei “bimbi fantasma”, due piccoli di 6 e 9 anni trovati in condizioni igieniche precarie. Con un’attenzione sorprendente, rivendica di aver garantito a ciascun figlio un computer personale e tutto il necessario. Ma dietro le sue parole si cela una realtà complessa e delicata: cosa si nasconde veramente dietro questa difesa accorata? Continua a leggere.

Si difende il genitore 54enne dei due bimbi di 6 e 9 anni trovati in condizioni igieniche precarie in un casolare isolato sulle colline di Lauriano, nel Torinese. “Io e mia moglie offriamo loro tutto ciò di cui hanno bisogno" ha sostenuto spiegando che il maschietto la femminuccia hanno ciascuno anche il proprio computer portatile. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Bimbi di 6 e 9 anni trovati in un casale isolato a Lauriano: vivevano come selvaggi, ancora col pannolino - In un angolo remoto del Torinese, due bambini di 6 e 9 anni sono stati trovati in condizioni che sconvolgono il cuore di chi legge.

Aveva paura soprattutto del Covid, da cui era ossessionato. Così come anche del contagio con altre malattie. Per questo aveva deciso non solo di non fare vaccinare i due figli ma soprattutto non voleva che i bimbi indossassero la mascherina. E poi c'era la pa Vai su Facebook

