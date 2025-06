Paris Saint-Germain contro Inter Miami | Anteprima formazione e statistiche

L’atteso match tra Paris Saint-Germain e Inter Miami promette emozioni intense e sfide mozzafiato. Con Messi pronto a scendere in campo e Mascherano che spera di vedere il suo ex compagno usare l’esperienza parigina come motore per portare avanti la battaglia, le previsioni si fanno ancora più intriganti. Scopriamo formazione, statistiche e tutte le anticipazioni su questa sfida che potrebbe scrivere un nuovo capitolo nella storia del calcio mondiale.

2025-06-28 16:08:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Anteprima per Paris Saint-Germain contro Inter Miami. Javier Mascherano spera che Lionel Messi utilizzerà il ricordo del suo miserabile tempo a Paris Saint-Germain come combustibile per eliminare i campioni europei fuori dai Mondiali del club domani. Messi ha subito due anni in gran parte infelici al Parc des Princes dopo aver lasciato il Barcellona. Ha lottato per conquistare i fan del PSG notoriamente difficile da percorrere, non è riuscito a gelirare con Kylian Mbappe e ha sentito il suo successo della Coppa del Mondo del 2022 con l’Argentina non è stato correttamente celebrato dal club. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

