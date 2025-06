Paris Saint Germain cerca fortuna in America Calcio qui basket in Usa | vuole diventare una potenza mondiale

piano geopolitico, il PSG si inserisce in un contesto di tensioni e alleanze instabili tra Francia e Stati Uniti, cercando di affermarsi come protagonista globale sia nel calcio che nel basket. In un mondo dove lo sport diventa sempre più strumento di potere e diplomazia, il club parigino si prepara a scrivere una nuova pagina di storia, puntando a consolidare la sua presenza internazionale e a superare ogni confine.

In un momento storico-politico particolare, in cui i presidenti Donald Trump e il suo omologo Emmanuel Macron hanno ribadito più volte di non piacersi, il Psg campione d’Europa di Luis Enrique sta giocando una doppia partita nel mondiale per club in corso negli Stati Uniti. Sul piano sportivo, i Bleus parigini sono alla ricerca di un titolo che rappresenterebbe, dopo il primo trionfo in Champions, la definitiva consacrazione internazionale. Sul piano economico, la società presieduta dal presidente qatariota Nasser Al-Khelaifi ha l’obiettivo dichiarato di voler penetrare in profondità il mercato americano, operazione che potrebbe produrre un’impennata storica ai conti del club. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Paris Saint Germain cerca fortuna in America. Calcio qui, basket in Usa: vuole diventare una potenza mondiale

