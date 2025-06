Papu Gomez infinito dopo la squalifica pronto a tornare a 37 anni | Il progetto del Padova è serio

Dopo due anni di sospensione e all’età di 37 anni, il ritorno in campo di Papu Gomez sembra ormai a portata di mano. Il Padova, ambizioso in Serie B, lo ha cercato con determinazione, alimentando speranze e aspettative. La sua passione e l’esperienza potrebbero fare la differenza: il suo ritorno non è solo un sogno, ma una possibilità concreta che potrebbe rivitalizzare il calcio italiano. Resta con noi per scoprire come andrà a finire questa avventura.

Il Papu Gomez è ad un passo dal ritornare in campo dopo 2 anni di squalifica e a 37 anni. Il Padova, neopromosso in Serie B lo ha cercato: "Fa piacere quando qualcuno ti cerca con convinzione. Sono emozionato, speriamo tutto possa avverarsi". 🔗 Leggi su Fanpage.it

