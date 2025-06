Papa Preghiamo perchè ovunque tacciano le armi e si lavori per la pace

In un momento di grande tensione globale, l'appello di Papa Leone XIV risuona con forza: preghiamo affinché ovunque tacciano le armi e si aprano le strade della pace. La sua invocazione è un richiamo universale a unire i cuori e le speranze in un impegno condiviso per la riconciliazione. Solo attraverso il dialogo e la preghiera potremo costruire un futuro di serenità e giustizia.

ROMA (ITALPRESS) – “Saluto i pellegrini dall’Ucraina. Prego sempre per il vostro popolo”. Così Papa Leone XIV in occasione dell’Angelus domenicale a Piazza San Pietro. Il Pontefice ha poi invitato i presenti a “continuare a pregare perchè dovunque tacciano le armi e si lavori per la pace e verso il dialogo”. – Foto IPA Agency – (ITALPRESS) L'articolo proviene da Ildenaro.it. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: papa - perchè - tacciano - armi

Sinner va in crisi alla domanda su Papa Leone XIV: “Perché mi dovete mettere in difficoltà?” - In una conferenza stampa post-match, Jannik Sinner ha vissuto un momento di imbarazzo quando un giornalista gli ha posto una domanda riguardante il nuovo Papa Leone XIV, Robert Francis Prevost.

Il Papa: "Dovunque tacciano le armi, pace attraverso il dialogo. Il Signore doni la pace al popolo ucraino". Oggi la festa dei santi Pietro e Paolo: "Invitano alla fraternità, unità nella diversità" #ANSA Vai su X

Era il 19 Giugno 1982: Don Robert Francis Prevost, oggi Papa Leone XIV, veniva ordinato Sacerdote a Roma. In questo scatto, l’incontro con San Giovanni Paolo II, Papa. Ricordiamo particolarmente oggi nella preghiera il Santo Padre Leone XIV, nel suo ann Vai su Facebook

Papa Preghiamo perchè ovunque tacciano le armi e si lavori per la pace; Papa Leone: Preghiamo perché tacciano le armi e si lavori per la pace attraverso il dialogo; Il Papa: 'Dovunque tacciano le armi, pace attraverso il dialogo'.