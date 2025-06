Papa | preghiamo per far tacere le armi

In un mondo segnato da conflitti e divisioni, le parole di Papa Leone XIV ci invitano a unirci in preghiera affinché la pace possa finalmente prevalere. Con l'intercessione degli Apostoli Pietro e Paolo e della Vergine Maria, chiediamo a Dio di far tacere le armi e di trasformare i nostri cuori in strumenti di dialogo e riconciliazione. È il momento di agire con fede e speranza, perché ogni preghiera può accendere la luce della pace.

12.25 "Gli Apostoli Pietro e Paolo, insieme con la Vergine Maria, intercedano per noi, affinché in questo mondo lacerato la Chiesa sia casa e scuola di comunione". Lo ha detto Papa Leone XIV in occasione dell'Angelus in Piazza San Pietro. "Continuiamo a pregare affinché ovunque tacciano le armi e si lavori per la pace e il dialogo", ha aggiunto il Papa. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: papa - armi - preghiamo - tacere

Papa Leone XIV incontra le Chiese orientali: “Tacciano le armi” - Papa Leone XIV lancia un forte appello per la pace, invitando le Chiese orientali a "tacere le armi" e a unirsi nel dialogo per risolvere i conflitti.

Intenzione di preghiera di Papa Leone XIV per il mese di giugno 2025: “Perché cresciamo nella compassione per il mondo”. Preghiamo perché ognuno di noi trovi consolazione nel rapporto personale con Gesù e impari dal suo cuore la compassione per il Vai su Facebook

Papa: preghiamo per far tacere le armi; Papa: “La diplomazia faccia tacere le armi!”; Papa Francesco rinnova l’appello alla pace: “Tacciano le armi ovunque”.

Papa Leone XIV: “La diplomazia faccia tacere le armi” - Per un Pontefice americano una guerra americana sarebbe particolarmente drammatica. repubblica.it scrive

Papa: “La diplomazia faccia tacere le armi!” - In questo scenario drammatico, che include Israele e Palestina, rischia di cadere in oblio la sofferenza quotidiana della po ... Segnala toscanaoggi.it