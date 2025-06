Papà Luis Henrique | Con l’Inter al Mondiale emozioni! Si adatterà in fretta

L'emozione di un padre che vede il suo talento brillare su palcoscenici internazionali. Luis Henrique, arrivato dall'Marsiglia all'Inter, sta vivendo un'esperienza indimenticabile al Mondiale per Club, dimostrando adattabilità e spirito competitivo. Ronaldo Tomaz, papà dell'esterno brasiliano, con orgoglio condivide le prime settimane del giovane campione, sottolineando la passione e la determinazione che lo guidano in questa avventura straordinaria. E tutto questo è solo l'inizio di un emozionante viaggio...

Il papà di Luis Henrique parla di queste prime settimane del figlio con la maglia dell’Inter al Mondiale per Club. Tutta la fiducia e l’emozione di un padre. L’EMOZIONE DI UN PAPÀ – Luis Henrique è arrivato all’Inter dal Marsiglia. Al momento si trova al Mondiale per Club e ha già giocato contro Monterrey e Urawa Reds, giocando dal primo minuto contro i giapponesi. Il padre dell’esterno brasiliano, Ronaldo Tomaz, parla così a Globo Esporte: « Vederlo giocare in un Mondiale, con la maglia dell’Inter, è una grande emozione. È una cosa che abbiamo visto solo in TV. Oggi c’è mio figlio. Vedere mio figlio arrivare a questo livello, dopo tanta fatica, è una grande gratificazione. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Papà Luis Henrique: «Con l’Inter al Mondiale, emozioni! Si adatterà in fretta»

Ufficiale l'acquisto di Luis Henrique, la presentazione dell'Inter: "Giocatore tra i più veloci della Ligue 1, ha raggiunto la velocità massima di 36,98 KM/H nella stagione appena conclusa. Esterno destro rapido e tecnico, abile nel dribbling, può ricoprire diverse Vai su Facebook

