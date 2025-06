Papa Leone XIV | Prego per vittime incidente nel liceo di Bangui

Papa Leone XIV ha espresso la sua vicinanza e preghiera per le vittime dell’incidente nel liceo di Bangui, un evento drammatico che ha scosso tutta la comunità. Con parole di conforto e speranza, invita a unirsi nella solidarietà e nel sostegno alle famiglie colpite, ricordando che in momenti difficili la fede ci guida verso la speranza e il conforto. La sua preghiera è un gesto di vicinanza che ci invita a riflettere sull’importanza dell’unione e del supporto reciproco.

"Assicuro la mia preghiera per la comunità del Liceo Barthélémy Boganda di Bangui, nella Repubblica Centrafricana, in lutto per il tragico incidente che ha provocato numerosi morti e feriti tra gli studenti. Il Signore conforti le famiglie e l'intera comunità". Lo ha detto Papa Leone XIV, dopo la recita dell' Angelus in piazza San Pietro.

