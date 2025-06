Papa Leone XIV | Pietro e Paolo invitano alla fraternità unità nella diversità

Papa Leone XIV, durante la solenne celebrazione per i santi Pietro e Paolo, invita a riflettere sulla bellezza della fraternità nella diversità. Ricordando come i due apostoli siano pilastri della fede e simbolo di unità, sottolinea che la comunione nella Chiesa è un'armonia di voci e volti, rispettando sempre la libertà di ognuno. I nostri Patroni hanno...

CITTÀ DEL VATICANO – "La storia di Pietro e Paolo ci insegna che la comunione a cui il Signore ci chiama è un'armonia di voci e di volti e non cancella la libertà di ognuno". Lo ha affermato papa Leone XIV nella messa per la solennità dei santi Pietro e Paolo, "due fratelli nella fede – li ha definiti nell'omelia – che riconosciamo come pilastri della Chiesa e veneriamo come patroni della diocesi e della città di Roma". "I nostri Patroni hanno percorso sentieri diversi, hanno avuto idee differenti, a volte si sono confrontati e scontrati con franchezza evangelica. Eppure ciò non ha impedito loro di vivere la 'concordia apostolorum', cioè una viva comunione nello Spirito, una feconda sintonia nella diversità", ha detto.

