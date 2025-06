Papa Leone XIV | Pietro e Paolo così diversi così uniti

In un mondo frenetico e spesso diviso, le parole di Papa Leone XIV ci ricordano che anche le differenze più profonde tra i santi Pietro e Paolo si traducono in una forza unificatrice. Celebrando la loro solenne commemorazione, il Papa ha lanciato un messaggio di speranza e unità, affinché anche oggi possiamo riconoscere nel diverso un motivo di forza e solidarietà. Leggi tutto l’articolo per scoprire come questi due “fratelli nella fede” continuino a ispirarci.

Per la prima volta papa Prevost ha celebrato la solennità dei Santi Pietro e Paolo, lanciando un messaggio di grande attualità. Due "fratelli nella fede" riconosciuti poi come "pilastri della Chiesa" e oggi venerato come "patroni della diocesi e della città di Roma". Con queste parole papa Leone XIV ha introdotto le figure dei Santi.

VIGILIA Ss. Apostoli PIETRO e PAOLO PREGHIERA A SAN PIETRO (per il 28 giugno le seguenti preghiere) O glorioso san Pietro che aveste in Gesù Cristo una fede così viva da confessare per primo che egli era Figliuolo di Dio vivo, che amaste tanto ardente Vai su Facebook

