Papa Leone XIV | Dovunque tacciano le armi e si lavori per la pace

In un giorno di grande significato, la voce di Papa Leone XIV risuona con forza e speranza: “Dovunque tacciano le armi e si lavori per la pace.” Un appello che ci invita a unirci nella preghiera e nel dialogo, affinché la pace prevalga sui conflitti e si costruisca un futuro di concordia. È un momento di riflessione e impegno condiviso, perché il mondo ha urgente bisogno di pace.

"Continuiamo a pregare perché dovunque tacciano le armi e si lavori per la pace attraverso il dialogo". L'appello per la pace di Papa Leone XIV arriva nel giorno della solennità dei santi Pietro e Paolo. Il Pontefice invoca la fine dei conflitti in tutto il mondo.

Papa Leone XIV incontra i giornalisti: “La pace comincia da voi. No a parole aggressive, disarmiamo la comunicazione” - Accolto da un caloroso applauso, Papa Leone XVI ha incontrato i rappresentanti dei media nell’Aula Paolo VI.

