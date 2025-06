Papa Francesco su Freedom riflessione teologica su Sant’Ignazio

Papa Francesco, con la sua saggezza e profondità, ci invita a riflettere su Sant'Ignazio e sul valore della libertà spirituale. Nella prima puntata di “Freedom – Oltre il confine”, il Pontefice offre una preziosa lezione teologica, raccolta a Santa Marta nel novembre 2024, che stimola a superare i limiti imposti dal quotidiano. Un'occasione unica per scoprire come la fede possa aprire nuove prospettive, proprio come ci insegna Ignazio di Loyola.

MILANO – Il primo appuntamento della nuova edizione di “Freedom – Oltre il confine” (al via questa sera, 29 giugno, in prima serata, su Retequattro) presenta una riflessione teologica di Papa Francesco. Le parole di Bergoglio sono state raccolte in Santa Marta, nel novembre 2024, quando la salute del Pontefice ancora non destava grande preoccupazione. Roberto Giacobbo chiede a Francesco quali indicazioni seguire per raccontare al pubblico la figura di Sant’Ignazio di Loyola, il fondatore dei Gesuiti, l’ordine religioso di cui anche il Pontefice faceva parte. A seguire, le parole di Francesco, scomparso il 21 aprile scorso. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Papa Francesco, su “Freedom” riflessione teologica su Sant’Ignazio

In questa notizia si parla di: papa - francesco - freedom - riflessione

Chanel Totti compie 18 anni, festa a casa di papà Francesco (e la dedica di Ilary Blasi) - Chanel Totti festeggia oggi il suo 18° compleanno, un traguardo speciale accolto con gioia nella casa di papà Francesco.

LIVE | Trasmettiamo l’Udienza Generale di Papa Leone XIV. Scrivi tra i commenti le tue intenzioni di preghiera. Credit: Vatican Media Vai su Facebook

A Freedom su Retequattro riflessione teologica di Papa Francesco; Roberto Giacobbo torna con Freedom-Oltre confine: nella prima puntata un video inedito di Papa Francesco; Sant'Ignazio di Loyola: la riflessione di Papa Francesco.

A Freedom su Retequattro riflessione teologica di Papa Francesco - Il primo appuntamento della nuova edizione di «Freedom - ansa.it scrive

Roberto Giacobbo torna con Freedom-Oltre confine: nella prima puntata un video inedito di Papa Francesco - Oltre il confine, programma di divulgazione di Roberto Giacobbo ... Lo riporta fanpage.it