paolo vincenzo bruno va in pensione

Il consiglio comunale di Roncofreddo ha salutato ufficialmente il comandante della stazione dei carabinieri del paese Paolo Vincenzo Bruno, 59 anni, che va in pensione dopo 28 anni di servizio sul territorio. Originario di Pesaro, è entrato nell'Arma nel 1986 e il primo servizio lo ha fatto a Roma. Poi ha fatto un concorso come sottufficiale nel 1989, diventato vicebrigadiere nel 1991 sempre a Roma. Prima destinazione è stata Russi di Ravenna per poi passare a Cesena e dal 19 novembre 1997 ha assunto il comando della stazione di Roncofreddo dove è rimasto fino a oggi. Ha detto il maresciallo Bruno: "Ricordo il primo giorno a Roncofreddo come un battesino di fuoco in quanto dovetti intervenire con gli altri carabinieri a Montecodruzzo dove un annziano si era barricato in casa armato.