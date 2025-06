Paola Letizia festeggia i 100 anni circondata dall’amore della sua grande famiglia

Paola Letizia festeggia un traguardo straordinario: 100 anni di vita circondata dall’affetto della sua grande famiglia. Una giornata di gioia e commozione a Monte Marenzo, dove il tempo sembra essersi fermato per celebrare una donna che incarna l’amore, la storia e la cultura di Sicilia. Nata a Castellammare del Golfo, Paola ha portato con sé il calore siciliano in Lombardia, regalando a tutti un esempio di speranza e di vita.

