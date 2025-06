Il Panificio Grazioli si conferma tra le eccellenze italiane, un vero simbolo di tradizione e innovazione. In casa Grazioli, la passione per l’arte bianca si tramanda da generazioni, oggi portata avanti con orgoglio da Nicolò, che unisce rispetto delle radici a una visione sostenibile. Questa dedizione ha conquistato il riconoscimento nella prestigiosa guida Pane e Panettieri d’Italia 2026 del Gambero Rosso, presentata a Roma presso l’Hotel Cardo. Il futuro del pane italiano ha inizio qui.

"In casa Grazioli la passione per l’ arte bianca si è tramandata di generazione in generazione e oggi, dopo nonno e papà, alla guida del panificio di famiglia c’è Nicolò, egregio panificatore rispettoso della tradizione e imprenditore attento a tematiche ambientali e sostenibilità ". Così leggiamo nella nuova guida Pane e Panettieri d’Italia 2026 del Gambero Rosso, presentata a Roma all’Hotel Cardo. Il Panificio Grazioli, di via Rossini, conquista ancora una volta il massimo riconoscimento, ovvero I Tre Pani. È stata la sorella Giulia a ritirare il premio. Aumentano gli esercizi italiani premiati con i Tre Pani (65), con 3 nuovi ingressi rispetto alla precedente edizione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it