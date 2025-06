Panico sul volo Ryanair in Italia | Gente che vomitava e piangeva

Panico sul volo Ryanair in Italia: un’esperienza da incubo che ha coinvolto circa 150 passeggeri, tra urla di paura, vomiti e lacrime. Un imprevisto tecnico all’aeroporto di Trapani ha trasformato il viaggio verso Roma Fiumicino in un vero e proprio calvario, con condizioni di calore insopportabile e mancanza di aria condizionata. La situazione si è fatta sempre più drammatica, lasciando tutti senza parole e con il cuore in gola.

Un volo Ryanair in partenza dall' aeroporto di Trapani diretto a Roma Fiumicino si è trasformato in un'esperienza di estrema difficoltà quando un problema tecnico imprevisto ha causato un ritardo significativo. I passeggeri, circa 150, si sono trovati in una situazione di disagio crescente, bloccati a bordo senza aria condizionata e con temperature elevatissime. . L'attesa interminabile ha aumentato l' ansia e la frustrazione tra i viaggiatori, privati di aggiornamenti chiari e continui.

