Palmeiras-Chelsea è il primo quarto di finale del Mondiale per Club per Maresca è festa Blues

Il Mondiale per Club si infiamma con Palmeiras e Chelsea che si sfidano nel primo emozionante quarto di finale, mentre Botafogo e Benfica salutano il torneo con sconfitte avvincenti. Una notte di passione calcistica che promette spettacolo e sorprese, lasciando i tifosi incollati alla tv e il cuore in palio. Continua a leggere per scoprire cosa riserva questa partita da vivere fino all’ultimo secondo.

Palmeiras e Chelsea proseguono a braccetto nel Mondiale per Club, ritrovandosi di fronte per il primo quarto di finale. Sconfitte Botafogo e Benfica, rispettivamente 1-0 e 4-1 ai supplementari. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: palmeiras - chelsea - primo - quarto

Estevao mostra i fan del Chelsea cosa arriverà come Palmeiras e Porto condividono i punti alla Coppa del Mondo di Club - L’attesa è finita: Estevao Willian, giovane talento di soli 18 anni, ha incantato i fan del Chelsea con una prestazione straordinaria a Stamford Bridge, lasciando il segno prima del suo debutto londinese.

PALMEIRAS 1-0 (d.t.s.) Botafogo Benfica 1-4 (d.t.s.) CHELSEA Il primo quarto di finale: 05/07 03:00 Palmeiras - Chelsea Vai su X

"Proviamo un'enorme amarezza, chi ha scritto queste cose non ha alcun senso del pudore" A Quarto Grado è stata mostrata in esclusiva una fotografia che ritrae Marco Poggi in montagna col padre in Trentino nei giorni dell’omicidio di Garlasco, per smentire l Vai su Facebook

Palmeiras-Chelsea è il primo quarto di finale del Mondiale per Club, per Maresca è festa Blues; Tabellone Mondiale per Club: i possibili incroci nel torneo; Benfica-Chelsea 1-4 dopo quattro ore e mezza di partita: decisivi i supplementari.

Palmeiras-Chelsea è il primo quarto di finale del Mondiale per Club, per Maresca è festa Blues - Palmeiras e Chelsea proseguono a braccetto nel Mondiale per Club, ritrovandosi di fronte per il primo quarto di finale ... Si legge su fanpage.it

Palmeiras e Chelsea, volano ai quarti - 0 il derby con il Palmeiras, i londinesi battono 4 a 1 il Benfica ai supplementari. interris.it scrive