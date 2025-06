Pallavolo la campionessa Sarah Fahr incontra le atlete della squadra locale

Un momento unico di ispirazione e crescita! Giovedì 26 giugno, la campionessa olimpica Sarah Fahr ha incontrato le giovani atlete del Comacchio Volley presso il Camping Florenz di Lido degli Scacchi. Un’opportunità imperdibile per ascoltare i suoi preziosi consigli e vivere l’emozione di condividere la passione per la pallavolo. Non perdere l’occasione: iscriviti al canale WhatsApp di...

Nella scorsa giornata di giovedì 26 giugno, la sala conferenze del Camping Florenz di Lido degli Scacchi ha ospitato l'incontro con Sarah Fahr, campionessa olimpica e simbolo della pallavolo italiana, riservato alle atlete della squadra locale Comacchio Volley. Iscriviti al canale WhatsApp di. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: pallavolo - campionessa - sarah - fahr

Giovedì 26 giugno si è tenuto nella sala conferenze del Camping Florenz di Lido degli Scacchi l’incontro con Sarah Fahr, campionessa olimpica e simbolo della pallavolo italiana, riservato alle atlete della squadra locale Comacchio Volley. Sarah Fahr Vai su Facebook

Pallavolo, la campionessa Sarah Fahr incontra le atlete della squadra locale; Sarah Fahr, la forza multiculturale di una campionessa; Il coraggio di Sarah, dal buio di infortuni e bulimia all’oro olimpico: la storia di una campionessa di volley.

Sarah Fahr, la forza multiculturale di una campionessa - Avvenire.it - riusciamo a trasmettere quei valori che ci vengono insegnati fin da piccole mediante la pallavolo». Scrive avvenire.it

Pallavolo: la storia di Sarah Luisa Fahr, una ragazza d'Oro - RaiNews - Pallavolo: la storia di Sarah Luisa Fahr, una ragazza d'Oro La campionessa dell'Imoco Volley racconta come ha superato due infortuni ravvicinati, che potevano costarle la carriera ... Segnala rainews.it