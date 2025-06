Palio di Siena | contrade l’ordine ai canapi per le prove

Preparati a vivere un'altra emozionante avventura nel cuore di Siena! Oggi, domenica 29 giugno 2025, le contrade si preparano con entusiasmo per la prima prova del Palio, che si terrà il 2 luglio. Alle 19.45, le contrade usciranno dal Cortile del Podestà per l’ordine ai canapi, segnando l’inizio ufficiale delle sfide che infiammeranno questa storica città. Resta con noi per seguire ogni momento di questa tradizione millenaria!

Il conto alla rovescia per il Palio, “otto cuori battono per Legnano”. Con le iscrizioni delle Contrade e l’investitura ufficiale dei capitani si entra nel vivo - ...generare. La città si prepara ad accogliere un evento atteso da tutti, dove tradizione e passione si intrecciano.

Sicurezza al Palio di Siena Tutto pronto per il piano sicurezza dal 29 giugno al 2 luglio! Controlli rafforzati in città Attenzione a borseggi e furti Varchi presidiati e metal detector Sorveglianza aerea Polizia Scientifica sul posto Per un Palio sic Vai su Facebook

Palio 17 agosto 2024, vince la Contrada della Lupa; Palio di Siena del 16 AGOSTO 2024, TRIONFA la LUPA; Palio di Siena, le Contrade raccolgono 3.000 euro per le monture.

