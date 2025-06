Palio del 2 luglio assegnati i cavalli alle contrade

Il Palio del 2 luglio si avvicina e le contrade di Siena sono in fibrillazione: questa mattina, la sorte ha deciso gli stalloni che incorreranno in emozioni e sfide epiche. Questi cavalli, già protagonisti di vittorie storiche, alimentano l’attesa e il cuore dei contradaioli. La corsa è ormai alle porte e l’aria è carica di speranze e tradizione. Chi vincerà quest’anno? La risposta sta per essere svelata...

Siena, 29 giugno 2025 – Assegnati i cavalli alle 10 contrade che correranno il Palio del 2 luglio. La sorte ha baciato le contrade rivali Tartuca e Chiocciola a cui sono andati cavalli già vincitori in piazza del Campo, rispettivamente Zio Frac e Tale e Quale. Esultano anche i contradaioli di Lupa e Bruco a cui sono andati in sorte gli esperti Ares Elce e Viso d'Angelo. Altri tre i cavalli alla Mossa con almeno una carriera alle spalle Zenis, Comancio e Arestetulesu assegnati nell'ordine a Selva, Valdimontone e Pantera. Palio, le emozioni della Tratta Tre invece i cavalli esordienti: Diosu De Campeda, andato al Drago, Diodoro all'Oca e Dorotea Dimmonia all'Istrice. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Palio del 2 luglio, assegnati i cavalli alle contrade

In questa notizia si parla di: cavalli - assegnati - contrade - palio

Barbara Assegnati Vai su X

Palio del 2 luglio, assegnati i cavalli alle contrade; Palio di Siena 2025 del 2 luglio: i cavalli assegnati alle Contrade; Palio di Siena del 2 luglio 2025: assegnati i cavalli alle Contrade.

Palio di Siena, assegnazione dei cavalli: la sorte bacia Tartuca e Chiocciola - Alle due contrade sono andati cavalli già vincitori in piazza del Campo, rispettivamente Zio Frac e Tale e Quale ... Segnala corrierefiorentino.corriere.it

Palio 2 luglio, l’assegnazione dei cavalli - Lo squillo delle chiarine di Palazzo Pubblico ha sancito questo pomeriggio, domenica 29 giugno, l’inizio e la conclusione dell’assegnazione dei dieci ... gonews.it scrive