Palermo senti Zaccardo | Il mio amico Pippo Inzaghi è l' uomo giusto per riportare i rosanero in Serie A

Palermo sente Zaccardo: il mio amico Pippo Inzaghi è l’uomo giusto per riportare i rosanero in Serie A. Cristian Zaccardo, campione del mondo e protagonista del grande Palermo di Guidolin, crede fermamente nel talento e nella passione di Pippo. Oggi, al Country Time Club, Inzaghi ha dimostrato ancora una volta di essere più di un ex calciatore: un vero leader, pronto a scrivere nuove pagine sulla scena calcistica siciliana.

Cristian Zaccardo non ha dubbi: Pippo Inzaghi è la guida ideale per riportare il Palermo in Serie A. L’ex difensore, campione del mondo nel 2006 e protagonista nel grande Palermo di Guidolin, è tornato oggi a Palermo al Country Time Club per una partita speciale di padel con Dida, Legrottaglie e. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: palermo - zaccardo - pippo - inzaghi

Al Foro Italico sul palco del concerto di Radio Italia Live per la presentazione della divisa anche l'allenatore Pippo Inzaghi Vai su Facebook

IL PENSIERO - Zaccardo: Palermo, Inzaghi uomo giusto per ritornare in Serie A, Italia? Gattuso tira fuori il meglio nelle difficoltà; Zaccardo: Palermo in A, tifo per Corini e Rinaudo; Accadde oggi: Barone e la sua (inutile) corsa al fianco di Inzaghi in Germania.

Zaccardo: “Inzaghi ha ragione, Palermo ha un pubblico da Champions” - Cristian Zaccardo non ha dubbi: Pippo Inzaghi è la guida ideale per riportare il Palermo in Serie A. Come scrive sicilianews24.it

Palermo, Pippo Inzaghi spiega la scelta di rimanere in B e spiega cosa deve farsi perdonare dai rosanero - Inizia l'era Inzaghi a Palermo: dopo il bagno di folla di ieri, oggi la presentazione. Si legge su sport.virgilio.it