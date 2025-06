Paghi 400 euro per il cachemire ricevi abiti-spazzatura | quali sono i 9 siti di e-commerce chiusi

Se pensi di pagare 400 euro per un capo in cachemire, potresti ricevere ben altro: abiti di scarsa qualità e rischi legali. Recentemente, il Goac della polizia locale ha sequestrato e oscurato nove siti di e-commerce coinvolti in traffici illeciti di tessili falsificati, indagando altrettante persone. La contraffazione dilaga online, mettendo a rischio i consumatori e la legalità. Scopriamo insieme quali sono questi siti e come proteggersi dalle truffe digitali.

Sono nove i siti web di e-commerce che gli agenti del Goac (Gruppo operativo anti contraffazione) della polizia locale hanno sequestrato e oscurato con l'accusa di frode, e altrettante le persone indagate. Commerciavano illegalmente prodotti tessili non conformi per origine e materie prime. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

In questa notizia si parla di: sono - siti - commerce - paghi

ONU: 3 nuovi siti cinesi sono sistemi di patrimonio agricolo di rilevanza mondiale - Oggi l'ONU ha riconosciuto tre nuovi siti cinesi come Patrimonio Agricolo Globale (GIAHS), sottolineando l’importanza delle tradizioni agricole e di pesca locali.

Come pagare imposta di bollo Binance; Powerstage, TK01-RR, Mig-S, Futa: le e-bike Ducati in vendita sul sito di Thok; Pirateria online, tolleranza zero: multati migliaia di spettatori.

E-commerce, centinaia di siti intrappolati con il malware - commerce sono stati compromessi da hacker che hanno installato uno 'skimmer' per carte di credito che ha rubato di nascosto dati sensibili quando i visitatori hanno tentato di ... Si legge su giornalettismo.com

150 siti di ecommerce sono stati infettati per clonare le carte di credito - 150 siti di ecommerce sono stati infettati per clonare le carte di credito Attacco in corso ai portali basati sul sistema Magento. Lo riporta wired.it