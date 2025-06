Pagelle Italia-Francia 69-54 basket femminile | Zandalasini e Verona indicano la via del podio

Dopo 30 anni, l’Italia del basket femminile torna sul podio, e lo fa con orgoglio e determinazione. La vittoria contro la Francia (69-54) non è solo un risultato, ma una rivincita di emozioni e sfide superate nel tempo. Zandalasini e Verona guidano questa rinascita, dimostrando che il talento e la passione possono scrivere nuove pagine di storia azzurra. Ecco le pagelle di questa impresa che rende tutti noi più fieri.

Italia di bronzo, a 30 anni dall’ultima volta sul podio. Azzurre vittoriose con la Francia, ed è un 69-54 che sa di rivincita di tanti momenti che sono girati male. Ci sono voluti 16 anni per far girare la ruota, ma alla fine questa è tornata dalla parte azzurra, e con pieno merito. LE PAGELLE DI ITALIA-FRANCIA. Jasmine Keys, 6: parte con due falli che la tolgono quasi subito dalla partita, ma una volta rientrata riesce a rendersi davvero utilissima. Alcuni momenti, nel finale, la vedono presente alla grande sui due lati del campo, anche nel riuscire ad allungare le braccia in modo infinito, come se Tiramolla si fosse impossessato di lei. 🔗 Leggi su Oasport.it