Pagelle Europei a squadre | Iapichino sontuosa Padovan MVP Fabbri concreto

PAGELLE EUROPEI A SQUADRE ATLETICA. Domenica 29 giugno Leonardo Fabbri (getto del peso), 8,5: era il grande favorito e ha vinto con autorità. Prima ha piazzato una misura di sicurezza, per evitare un pericoloso nullo, poi si è scatenato ed è atterrato fino a 21,68. Al grande appuntamento mancano ancora due mesi abbondanti: giusto non essere ancora al top della forma. Per le misure superiori ai 22 metri e mezzo ci sarà tempo. E comunque oggi non erano necessarie. Paola Padovan (lancio del giavellotto), 10 e lode: non ce ne voglia Larissa Iapichino, ma questa ragazza è la MVP di giornata. Sulla carta era una delle gare più deboli in assoluto per l'Italia.