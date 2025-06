Padre e due figli rischiano di annegare salvati in extremis fra le onde dai bagnini

San Cataldo, la spiaggia di ieri si è trasformata in un teatro di salvataggi eroici. Un padre e i suoi due figli stavano per essere travolti dalle onde, ma il rapido intervento dei bagnini Michele Pascali e Gianmarco Signore ha evitato il peggio, dimostrando che il coraggio e la prontezza sono i veri eroi del mare. Un esempio di solidarietà che ci ricorda quanto sia preziosa la vita in ogni momento.

SAN CATALDO – Doveva essere una spensierata giornata al mare e invece ha rischiato di trasformarsi in una tragedia per un'intera famiglia. Buon per padre e due figli che abbiano trovato in Michele Pascali e Gianmarco Signore due veri e propri angeli. Bagnini di stazione presso il Lido York di.

