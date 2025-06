Paderno protesta in vista | Salviamo la scuola Croci | no all’accorpamento

Martedì, insegnanti, famiglie e sindacalisti si mobilitano contro il futuro incerto della scuola Croci. L’ipotesi di un accorpamento che potrebbe ridurre l’autonomia dell’istituto e creare un enorme complesso da oltre 1.700 studenti sta suscitando forte indignazione. La tutela della qualità educativa e dell’identità scolastica sono in gioco: è fondamentale mantenere viva la voce di chi chiede di salvare la scuola Croci.

"No al dimensionamento scolastico: salviamo l’istituto Croci". Insegnanti, famiglie e rappresentanti sindacali scenderanno in piazza martedì contro l’ipotesi di accorpamento e la nascita "di un mega istituto comprensivo, da 1.743 alunni" per l’anno scolastico 202627. La normativa regionale prevede che al di sotto dei 600 alunni si perda l’autonomia scolastica e quindi il dirigente e il Dsga, il direttore dei servizi generali e amministrativi. Salvo deroghe. Sul tavolo c’è la proposta dell’amministrazione comunale padernese di passare da quattro a tre istituti comprensivi, accorpando l’istituto Croci di Calderara con la scuola de Marchi di via Ugo la Malfa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Paderno, protesta in vista: "Salviamo la scuola Croci: no all’accorpamento"

