Padel Rubio e Ruiz conquistano il Fip Silver Palermo

Il padel italiano brilla ancora, con Rubio e Ruiz che trionfano al FIP Silver Palermo, attirando oltre tremila appassionati al Country Time Club di Mondello. Un evento record, che ha visto la partecipazione di 140 giocatori tra i più talentuosi a livello globale, tra cui star internazionali e giovani promesse italiane. La passione per il padel cresce, portando lo sport verso nuove vette di successo e popolarità.

Roma, 29 giu. (askanews) – Si è chiusa con numeri da record la FIP Silver Mediolanum Padel Cup al Country Time Club di Mondello. Oltre tremila spettatori – si legge in una nota – hanno seguito il torneo che ha visto in campo 140 giocatori suddivisi in 70 coppie, tra cui più di venti atleti della top 100 mondiale e numerosi giovani talenti italiani tra cui le stelle internazionali Alex “Captain America” Ruiz e l’ex numero uno del mondo Maxi Sanchez, grandi favoriti della vigilia. Nella finale maschile ad avere la meglio sono stati però Javi Ruiz e Gonzalo Rubio, che si sono imposti con un netto 6-2 6-3, sorprendendo gli avversari. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

