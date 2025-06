Padel Illumia Cup | festa Toni e Ceccarelli

Il 29 giugno 2025, Bologna si anima con la terza edizione dell’Illumia Padel Cup, una sfida che vede i leggendari Luca Toni e Luca Ceccarelli al centro dell’attenzione per la loro comprovata forza e determinazione. Con il loro spirito competitivo e un’esperienza da veri campioni, sono pronti a scrivere un nuovo capitolo di successo. Ma chi conquisterà il trofeo quest’anno? La suspense è già alle stelle, e la risposta sta per essere svelata.

Bologna, 29 giugno 2025 – Ancora loro, ancora Luca Toni e Luca Ceccarelli, a incidere per il terzo anno di fila i loro nomi sull’ Illumia Padel Cup. Forti e solidi, fisicamente e mentalmente, ma soprattutto collaudati: per eccellenza la coppia da battere, anche in questo 2025. FINALE TORNEO PADDLE IILLUMIA LE VINCITRICI PICCIININI E CALVO A farne le spese, questa volta, la coppia Cristiano Doni-Pesce, frenati sul più bello dopo aver eliminato in semifinale Bobo Vieri e l’ex rossoblù Stefano Torrisi, dopo una due giorni all’insegna dell’energia e del divertimento. Calciatori (32 per l’esattezza, con la prerogativa di avere almeno una presenza in uno dei top 5 campionati d’Europa), ma ancor prima amici, oggi ’padelisti’, di successo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it