Ott Tanak vince il Rally Acropolis davanti ad Ogier che si porta a -9 da Evans nella generale

Ott Tanak non sbaglia e si aggiudica il Rally dell’Acropolis 2025, settimo appuntamento del Mondiale WRC. Nella domenica della corsa ellenica i colpi di scena non sono mancati, ma l’estone della Hyundai non ha lasciato scampo agli avversari, centrando il successo, il suo primo della stagione. Al secondo posto un solidissimo Sebastien Ogier (Toyota GR Yaris) che conferma il suo ottimo campionato, chiudendo a 32.8 secondi dalla vetta. Terzo il suo connazionale A drien Fourmaux (Hyundai i20) a 3:09, quarto Elfyn Evans (Toyota GR Yaris) a 3.31, mentre è quinto Thierry Neuville (Hyundai i20) a 6:09. 🔗 Leggi su Oasport.it