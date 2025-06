Osimhen torna a Napoli sarà convocato per Dimaro! Cosa sta succedendo con l’attaccante

Victor Osimhen torna a Napoli, convocato per il ritiro di Dimaro, alimentando l'incertezza sul suo futuro. Dopo un’estate ricca di voci e trattative senza esito, l’attaccante nigeriano si prepara a riabbracciare la squadra partenopea, lasciando intravedere nuove possibilità di mercato. La sua presenza nel ritiro estivo rappresenta un segnale importante: cosa ci riserverà il futuro di Osimhen? Restate sintonizzati per scoprire gli sviluppi di questa intricata vicenda.

L'attaccante nigeriano vive un futuro ancora incerto, ma intanto farà rientro in città e sarà convocato per il ritiro estivo: i dettagli Domani, 30 giugno, terminerà ufficialmente il prestito di Victor Osimhen al Galatasaray. Il 4 settembre scorso, il centravanti ha firmato con il club turco, dopo una telenovela andata in scena per tutta l'estate. La tanto attesa e desiderata chiamata dalla Premier League non è mai arrivata e il giocatore si è dovuto accontentare della pista turca, per evitare di rimanere in tribuna mesi interi. Antonio Conte, infatti, aveva già bene in mente che non avrebbe potuto lavorare con il classe '98 e non l'avrebbe neanche sfruttato nei mesi successivi.

