Victor Osimhen si trova di nuovo al centro di una tempesta, con il suo futuro in bilico e il mercato in fermento. Ma dietro le apparenze, potrebbe esserci una via d’uscita meno ovvia e più astuta, capace di cambiare le sorti di questa intricata vicenda. La vera chiave potrebbe essere nascosta in un dettaglio che, se sfruttato con intelligenza, potrebbe sorprenderci tutti. È il momento di scoprire qual è questa strategia nascosta.

Victor è di nuovo al centro del ciclone, e stavolta rischia grosso. Ma forse la chiave sta in una via secondaria, meno appariscente ma molto più furba – serieanews.com Era prevedibile, e infatti ci siamo di nuovo. Victor Osimhen rischia di bloccare per il secondo anno consecutivo il mercato in uscita del Napoli. Solo che stavolta De Laurentiis non è disposto a farsela prendere a ridere. L’estate scorsa si è fatto trovare impreparato, ha accettato capricci e ritardi, ma adesso la musica è cambiata. Quest’anno i tempi non si allungano. 🔗 Leggi su Serieanews.com © Serieanews.com - Osimhen spalle al muro, ma oltre all’Al Hilal c’è un’altra soluzione: basta un po’ di furbizia

