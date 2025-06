Osimhen Juve retroscena | in ritiro col Napoli di Conte o gentlemen’s agreement? Sta succedendo questo per l’attaccante nigeriano

Il futuro di Victor Osimhen rimane avvolto nel mistero, con il Napoli alle prese con delicate trattative e ipotesi di ritorno in ritiro sotto la guida di Conte o di una soluzione più soft come un gentlemen’s agreement. La situazione dell’attaccante nigeriano potrebbe infatti segnare una svolta cruciale per il calciomercato azzurro, lasciando Interrogativi aperti su quale strada verrà imboccata. La vera domanda è: cosa riserverà il destino di Osimhen?

Osimhen Juve: può andare in ritiro col Napoli di Conte o ci sarà un gentlemen’s agreement? Ecco lo scenario per l’attaccante nigeriano. Mentre Victor Osimhen si gode le vacanze, il suo futuro tiene in ‘ostaggio’ il calciomercato del Napoli. Il club di Aurelio De Laurentiis, infatti, è bloccato dalla complessa situazione del suo attaccante: da un lato la necessità di liberarsi di un ingaggio lordo da 11 milioni di euro che pesa sul bilancio, dall’altro la difficoltà nel trovare una destinazione che soddisfi tutte le parti coinvolte. La clausola per l’estero e il no all’Al-Hilal di Inzaghi. Come spiegato da La Gazzetta dello Sport, la situazione contrattuale del bomber nigeriano è particolare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Osimhen Juve, retroscena: in ritiro col Napoli di Conte o gentlemen’s agreement? Sta succedendo questo per l’attaccante nigeriano

In questa notizia si parla di: napoli - osimhen - juve - ritiro

Colpo di scena Osimhen, offerta rifiutata dal Napoli: gioia Juve - Colpo di scena sul fronte Osimhen: l’offerta della Juventus per il talentuoso attaccante del Napoli è stata rifiutata.

Osimhen verso l'Al Hilal, al Napoli almeno 70 milioni La Juve Stabia si prepara a salutare il tecnico Pagliuca, obiettivo dell'Empoli. Salernitana in ritiro a Novara per preparare i play out @sscnapoli @OfficialUSS1919 @TgrRai Vai su X

Niente Juve, niente Liverpool e niente Galatasaray: il futuro di Victor Osimhen sarebbe sempre più lontano dall’Europa. Secondo il Corriere dello Sport, l’unica pista davvero concreta per l’attaccante del Napoli porta dritto all’Al Hilal. Il club saudita ha messo s Vai su Facebook

MERCATO | Tensione Juve-Vlahovic??Napoli, Osimhen in ritiro? Roma-Laurienté; Victor Osimhen rischia di andare in ritiro con il Napoli, intanto lancia segnali social alla Juventus; Napoli, Osimhen rischia di bloccare il mercato: andrà in ritiro? Il precedente Koop e Juve alla finestra.

MERCATO | Tensione Juve-Vlahovic??Napoli, Osimhen in ritiro? Roma-Laurienté | OneFootball - Tra affari chiusi, contatti frequenti e voci sempre più insistenti, le società si muovono con determinazione per costruire le rose in vis ... Si legge su onefootball.com

MERCATO | Tensione Juve-Vlahovic?? Osimhen in ritiro? Saluto Milan-Abraham | OneFootball - Tra affari chiusi, contatti frequenti e voci sempre più insistenti, le società si muovono con determinazione per costruire le rose in vis ... Secondo onefootball.com